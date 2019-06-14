郭俊麟挨3分砲教頭直言勝負關鍵 遭下放二軍

（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅日西武隊投手郭俊麟昨天對巨人隊先發，4局被前隊友炭谷銀仁朗敲出3分砲，賽後總教練辻發彥直言，「那發全壘打決定了這場比賽的勝負」，賽後也決定將郭俊麟下放二軍。

郭俊麟等了8個多月，今年6月初才回到一軍先發出賽，6日先發對廣島隊相隔264天拿下一軍勝投，登上英雄訪問舞台，但昨天對巨人隊先發，表現卻不如預期。

郭俊麟昨天首局先掉1分，4局2人出局後被炭谷銀仁朗敲出3分砲、一棒將領先差距拉大，也打出氣勢，西武隊比賽後半段追分不及，以2比8吞敗、郭俊麟承擔敗投；郭俊麟總計投4局被敲4支安打，投出2次三振、4次保送，失掉4分（3分責失分）。

西武隊總教練辻發彥接受日媒訪問時直言，那發3分砲決定了該場比賽，「面對炭谷銀仁朗這樣有力量的打者，那樣投當然會被打」；賽後教練團決定將郭俊麟下放二軍，但接下來先發投手輪值怎麼排，令教練團相當苦惱。

郭俊麟懊惱表示，昨天那場比賽失分偏多，主要是沒能先搶下好球數，也讓自己嚐到苦頭；郭俊麟本季一軍先發出賽2場，總計投10局失掉6分（5分責失分），戰績1勝1敗，出賽防禦率4.50。（編輯：張芷瑄）1080614