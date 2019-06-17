更多編輯台推薦新聞：
李琴峰入圍日本芥川獎 直木獎首度全是女性入圍
文化

李琴峰入圍日本芥川獎 直木獎首度全是女性入圍

圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望
兩岸

圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望

台灣蘭花排出世界地圖 風靡日內瓦外交圈
國際

台灣蘭花排出世界地圖 風靡日內瓦外交圈

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳鴻文球快到看不到 表弟鄭元智預約職棒對決

最新更新：2019/06/17 16:26
中職新人測試會，富邦悍將隊投手陳鴻文（左）現身為表弟鄭元智（右）打氣，鄭元智為捕手，希望進職棒與陳鴻文投打對決。中央社記者謝靜雯攝　108年6月17日
中職新人測試會，富邦悍將隊投手陳鴻文（左）現身為表弟鄭元智（右）打氣，鄭元智為捕手，希望進職棒與陳鴻文投打對決。中央社記者謝靜雯攝　108年6月17日

（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職新人測試會，富邦悍將隊投手陳鴻文現身為表弟鄭元智打氣。鄭元智為捕手，他提到，高中時接過陳鴻文的球「快到看不到」，希望追隨陳鴻文的腳步進入職棒，並預約投打對決。

中華職棒新人測試會今天在新莊棒球場舉行，美和科技大學棒球隊大四捕手鄭元智為陳鴻文的表弟，他提到，親戚包括陳鴻文、中信兄弟隊投手周磊都在職棒打球。鄭元智今年大學畢業，也想挑戰職棒。

鄭元智表示，陳鴻文知道他要參加測試會後鼓勵他盡全力打；鄭元智回憶，陳鴻文2013年打完世界棒球經典賽後，有過機會接陳鴻文的球，「球快到看不到」。

至於平時的互動，鄭元智開玩笑說，陳鴻文職棒賽季較少有機會可遇到，「但小時候一起玩球時，都是被他從小罵到大」。鄭元智自評打擊力量是優勢，希望有機會可以一圓職棒夢。

陳鴻文不斷跟大家推薦表弟，「他真的很有潛力、也很努力，有機會希望可以同隊，我投球、他接捕」。但鄭元智透露，從小到大的夢想就是希望可以打陳鴻文的球，有機會希望在職棒舞台對決。（編輯：張雅淨）1080617

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報