陳鴻文球快到看不到 表弟鄭元智預約職棒對決

（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職新人測試會，富邦悍將隊投手陳鴻文現身為表弟鄭元智打氣。鄭元智為捕手，他提到，高中時接過陳鴻文的球「快到看不到」，希望追隨陳鴻文的腳步進入職棒，並預約投打對決。

中華職棒新人測試會今天在新莊棒球場舉行，美和科技大學棒球隊大四捕手鄭元智為陳鴻文的表弟，他提到，親戚包括陳鴻文、中信兄弟隊投手周磊都在職棒打球。鄭元智今年大學畢業，也想挑戰職棒。

鄭元智表示，陳鴻文知道他要參加測試會後鼓勵他盡全力打；鄭元智回憶，陳鴻文2013年打完世界棒球經典賽後，有過機會接陳鴻文的球，「球快到看不到」。

至於平時的互動，鄭元智開玩笑說，陳鴻文職棒賽季較少有機會可遇到，「但小時候一起玩球時，都是被他從小罵到大」。鄭元智自評打擊力量是優勢，希望有機會可以一圓職棒夢。

陳鴻文不斷跟大家推薦表弟，「他真的很有潛力、也很努力，有機會希望可以同隊，我投球、他接捕」。但鄭元智透露，從小到大的夢想就是希望可以打陳鴻文的球，有機會希望在職棒舞台對決。（編輯：張雅淨）1080617