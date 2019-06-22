葡萄牙足球員入籍中國 被列為漢民族

葡萄牙籍職業足球員德爾加多近日已完成入籍手續，成為中國第一位非華裔的歸化球員。（圖取自twitter.com/delgasjunior）

（中央社台北22日電）葡萄牙籍職業足球員德爾加多（Pedro Delgado）近日已經完成入籍手續，成為中國第一位非華裔的歸化球員。他的臨時身分證，民族登記為「漢」，引發網民熱議。

綜合陸媒報導，中國山東魯能泰山足球俱樂部官網21日宣布，為其效力的德爾加多，已完成全部手續辦理，具備上場比賽資格。

山東魯能目前戰績在中超排名第4，德爾加多接下來出賽將不可占外籍球員名額。

中國對入籍規定號稱世界最嚴，根據2010年第6次人口普查數據，在13.3億中國人中，僅有1448位入籍外國人。

中國國籍法第7條明定，外國人或無國籍人，願意遵守中國憲法和法律，並具有下列條件之一的，可以經申請批準加入中國國籍：中國人的近親屬、定居在中國的、有其他「正當理由」。

有鑑於世界多國藉入籍展開搶才大戰，中國足協今年3月推出「中國足球協會入籍球員管理暫行規定」，為外籍球員歸化開啟大門。

目前已有兩名外籍球員歸化中國，但他們都具有華人血統。德爾加多是第一位沒有華人血統的歸化球員，他顯然就是以「正當理由」入籍。

義大利籍中國國足總教頭里皮（Marcello Lippi）日前表示，中國想要有所成就，光靠中國球員是不夠的，需要「買」3到4位外國人，這樣才能和南韓、日本、伊朗這些亞洲強國對抗。

足球評論員Asaikana昨天在微博貼出德爾加多的臨時身分證照片顯示，這名歸化球員中文名字依然是德爾加多，民族則為「漢」。

今年22歲的德爾加多，身高186公分，留著落腮鬍，顯然一點也不像華人，引發大陸網民爭議。批評者認為，中國砸錢買球員，就算在世足賽取得佳績也不光彩；支持者則強調，法國就靠許多歸化球員拿到世界冠軍，中國不應排外。

此外，大陸輿論還在爭論德爾加多是否能代表中國踢世足賽，正方認為，依照國際足總規則，德爾加多入籍住滿大陸5年後，即可代表中國踢2026年世足賽。

但反方則強調國際足總規則還有排除條款，德爾加多曾代表葡萄牙國家隊參加過U20世界盃；2018年還在葡甲聯賽出場29次，肯定無法通過資格審查，直指中國這個盤算，恐怕是被經紀人給騙了。（編輯：楊昇儒/陳家倫）1080622