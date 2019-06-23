陽岱鋼睽違10天重返先發 選到2次保送

（中央社記者楊啟芳台北23日綜合報導）讀賣巨人今天對福岡軟銀鷹的比賽，陽岱鋼睽違10天終於重返先發，1打數沒有安打，不過選到2次保送，打擊率仍維持在3成，終場巨人以1比5不敵軟銀。

陽岱鋼上次先發於6月13日，睽違10天終於重返先發，打第6棒、守右外野，首打席選到保送，第4局吞下三振，第6局再選到保送，7局上退場休息。總計陽岱鋼1打數沒有安打，選到2次保送，賽後打擊率3成02。

軟銀第1局就攻下大局，福田秀平敲首打席全壘打後，上林誠知、德斯潘耶（Alfredo Despaigne）都獲保送，賈西亞爾（Yurisbel Gracial）、松田宣浩連續敲安打，攻下1分，加上游擊手坂本勇人失誤送1分，接著甲斐拓也的犧牲打帶有1分打點，取得4比0領先。

7局上福田秀平演出單場雙響砲，再為軟銀添1分，終場軟銀以5比1擊退巨人，跨聯盟交流戰最後一個系列賽，軟銀拿下2勝1敗。

巨人僅靠著岡本和真在第4局敲陽春全壘打，攻下1分；且先發投手菅野智之僅投1局，被敲出3支安打，投3次保送，失4分含2責失，吞下敗投。（編輯：張雅淨）1080623