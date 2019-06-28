王柏融高飛犧牲打1打點 陳冠宇投0.1局無失分

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）日本火腿今天對軟銀的比賽，王柏融3打數沒有安打，不過選到保送跑回1分，還有高飛犧牲打，帶有1分打點，不過終場火腿以5比7吞敗；另一場陳冠宇投0.1局沒有失分。

第1局軟銀的明石健志敲二壘安打後，賈西亞爾（Yurisbel Gracial）補上安打，帶有1分打點；第5局福田秀平敲二壘安打，明石健志敲三壘安打，再攻下1分；第6局甲斐拓也轟陽春全壘打，取得3比1領先。

7局上軟銀再添分數，明石健志敲安打、賈西亞爾獲保送，接著德斯潘耶（Alfredo Despaigne）、松田宣浩都敲安打，各有1打點，之後內川聖一再敲安打，上林誠知擊出高飛犧牲打，攻下第6分；9局上松田宣浩敲三壘安打再添1分。

火腿打線部分，王柏融今天先發打第5棒，擔任左外野手。第2局擊出中外野飛球出局，第4局選到保送後，清宮幸太郎也獲保送，之後石川亮敲安打，王柏融跑回本壘得分；第5局擊出左外野飛球出局，第8局擊出中外野飛球出局。

9局下火腿最後反攻，石井一成敲安打、西川遙輝獲保送，大田泰示、近藤健介都敲安打，各有1分打點，接著中田翔敲1打點二壘安打，王柏融則擊出牆邊的高飛犧牲打，不過終場火腿還是以5比7落敗。總計王柏融3打數沒有安打，獲1次保送，1打點、1得分，賽後打擊率2成86。

另外，羅德對樂天的比賽，陳冠宇在第7局登板投球，一開始就被堀內謙伍敲三壘安打，接著讓茂木榮五郎擊出二壘滾地球出局，再對島內宏明投保送，就被換下場，接替的東條大樹連送2次三振，沒有繼續失分。總計陳冠宇用13球投0.1局，被敲1支安打，投1次保送，無失分，目前防禦率2.67。（編輯：陳俊碩）1080628