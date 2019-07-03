溫布頓混雙 莫瑞小威確定組成黃金雙打

（中央社記者戴雅真倫敦2日專電）兩屆溫布頓網球錦標賽男單冠軍莫瑞今年在溫網原本僅參加男雙，不過他四處找人參加混雙，而美國選手小威廉絲已答應他合作出賽，組成超強英美聯軍，讓比賽又多了一大看點。

32歲的莫瑞（Andy Murray）今年稍早經過臀部手術後，6月在女王杯網賽（Queen's Club Championships）男子雙打取得漂亮成績，勝利回歸。

莫瑞在這屆溫網原本僅參加男雙，他和法國選手赫柏特（Pierre-Hugues Herbert）搭檔，首輪對決羅馬尼亞好手柯皮爾（Marius Copil）和法國選手洪柏特（Ugo Humbert）組合。

不過，除了男雙之外，莫瑞也持續在找女選手合作打混雙，37歲的小威廉絲（Serena Williams）已經確定答應他組隊。

根據英國廣播公司（BBC）統計，莫瑞和小威合計共有32座大滿貫與奧運冠軍頭銜，包括澳網7座、法網3座、溫布頓9座、美網7座，以及奧運6座，而小威更曾在溫網拿下7座雙打金盃，包括女雙6座、混雙1座。

小威的溫布頓混雙冠軍是在1998年和白俄羅斯選手墨尼（Max Mirnyi）一起拿下，當年他們還拿下美網混雙金牌。

相較下，莫瑞的溫網混雙戰績沒有那麼好，他曾於2006年和比利時女將佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）組隊，當時止步於第二輪。但他在2012年倫敦奧運和同胞羅布森（Laura Robson）拿下混雙銀牌。

小威今年因為膝蓋傷勢只打了5站比賽。她目前女單排名世界第10，這次在溫網女單列第11種子。她第一輪以6比2、7比5擊敗義大利對手蒙提康妮（Giulia Gatto-Monticone），下一輪將對決斯洛維尼亞新秀尤凡（Kaja Juvan）。

莫瑞和小威組隊，讓小威在女單賽事外，增加了額外賽程，莫瑞同樣也是在男雙之外增加了負擔，兩人的傷勢將是合作的一大變數。

此外，莫瑞在男雙賽事，也有可能對決哥哥傑米莫瑞（Jamie Murray）。根據籤表，若兩人都一路闖關，將在第3輪展開兄弟對決。（編輯：林憬屏）1080703