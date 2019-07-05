梅根現身溫網 觀看摯友小威比賽

（中央社記者戴雅真倫敦4日專電）英國哈利王子的妻子梅根（Meghan）自從產下兒子亞契（Archie）後，鮮少在大眾面前現身，但是好友小威廉絲來參加溫布頓網球錦標賽，她當然要來加油，小威也順利晉級女單第三輪。

37歲梅根和兩名大學時代好友選在美國國慶日下午現身第一球場，觀看同胞小威廉斯（Serena Williams）對決斯洛維尼亞新秀尤凡（Kaja Juvan），這是她5月產子後，第三次出現在公共場合。

梅根身穿黑色背心、條紋外套，搭配緊身牛仔褲，還帶著一條別緻的項鍊，墜子是個小小的A，是兒子亞契的頭文字。不過，「每日郵報」報導，雖然溫布頓沒有強制衣著規定，但許多球迷到中央球場和第一球場觀賽都會特別注意衣著，因此梅根選擇穿牛仔褲，或許會讓某些人看不慣。

梅根難得和朋友相聚，神情輕鬆，不時和球迷一起歡呼，小威最後以2比6、6比2、6比4擊敗對手。

梅根和小威的友誼始於2014年一場慈善美式足球賽，梅根去年5月和哈利王子成婚時，小威也是婚禮座上賓，有傳言稱小威可能是亞契的教母之一。

小威明天將和英國選手莫瑞（Andy Murray）組隊出賽混雙，對決德國選手米亞斯（Andreas Mies）和智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi）組合。

兩屆溫網男單冠軍莫瑞今年臀部手術後復出，在溫網僅參加男雙和混雙比賽。他今天和法國選手赫柏特（Pierre-Hugues Herbert）以4比6、6比1、6比4、6比0擊敗羅馬尼亞好手柯皮爾（Marius Copil）和法國選手洪柏特（Ugo Humbert），挺進第二輪。

莫瑞比賽結束時已經是晚上9時許，全英俱樂部僅剩他在第一球場，以及他的哥哥傑米莫瑞（Jamie Murray）在第18球場的男雙比賽，但傑米的比賽因為天色太晚而暫停。根據籤表，若兩人一路闖關，將在第3輪展開兄弟對決。（編輯：高照芬）1080705