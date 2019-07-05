中職下半季開打 獅隊陳重羽確定專職捕手

（中央社記者楊啟芳桃園5日電）中華職棒下半季今天開打，今天統一獅對Lamigo桃猿的比賽，陳重羽擔任獅隊先發捕手，打第6棒。他表示，之前詢問總教練劉育辰的意見，確定下半季將專職捕手。

陳重羽捕手、外野手都可擔任，不過因上半季4月底陳傑憲挨觸身球受傷，陳重羽開始守外野為主，本來兩邊都會練習，但後來負荷不了，專心練外野。他笑說：「上半季最後一場是先發捕手，那時候應該一個多月沒有穿捕手護具了。」

下半季開始，陳重羽確定會專職捕手，他表示，之前有問獅隊新任總教練劉育辰，下半季應該朝哪個方向，劉育辰跟他說專心在捕手就好，若有急迫性需換人，才可能上去守外野。

陳重羽說：「我並沒有說特別想守哪裡，我的價值就是兩邊都可以守，不過下半季傷兵陸續回來了，就專心在捕手。」今天賽前練習陳重羽也都穿著捕手護具，目前不會練外野。

今年剛開始陳重羽專職捕手時，他坦言，每天蹲捕會陷入不好的狀態，壓力造成思緒不清楚。不過轉戰外野幾個月後，上半季最後一場再穿上捕手護具，陳重羽說：「反而感到輕鬆，感覺跳脫了一個角色，想法也不一樣了，而且感覺都還在，不會覺得陌生。」（編輯：張雅淨）1080705