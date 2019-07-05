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蔣智賢戰勝內心小惡魔 滿貫砲助悍將搶勝

最新更新：2019/07/05 22:51
中職富邦悍將隊下半季首戰，5日在新莊主場迎戰中信兄弟隊，悍將蔣智賢（中）成功戰勝內心「小惡魔」，6局敲出超前比分滿貫砲，率隊奪勝，獲選單場MVP。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年7月5日
中職富邦悍將隊下半季首戰，5日在新莊主場迎戰中信兄弟隊，悍將蔣智賢（中）成功戰勝內心「小惡魔」，6局敲出超前比分滿貫砲，率隊奪勝，獲選單場MVP。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年7月5日

（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職下半球季開打，富邦悍將隊首戰主場迎戰中信兄弟隊，悍將隊比賽前半段落後，蔣智賢戰勝內心「小惡魔」，6局敲出超前比分滿貫砲，率隊以5比4拿勝，獲選單場MVP。

中職下半球季今天開打，富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，兄弟隊2局靠著保送、詹子賢二壘打、失誤先馳得點，6局再靠著詹子賢2分砲、張志豪陽春砲，單局再添3分，取得4比0領先，詹子賢、張志豪個人本季全壘打數皆推進至15轟。

悍將隊比賽前5局沒能拿下分數，6局1人出局後張正偉率先安打上壘，王正棠二壘打送回1分，胡金龍再敲安打延續攻勢，林益全選到保送、攻佔滿壘，蔣智賢敲出個人中職生涯第5發滿貫全壘打，一棒翻轉戰局，幫助球隊拿下勝利。

蔣智賢表示，6局上場打擊時鎖定偏高的球打，剛好抓到失投的指叉球，揮棒時感覺就很順暢，打到球就知道是全壘打，為個人本季第6轟。

蔣智賢今年上半季前半段全壘打遲遲沒有開張，一直到5月15日才敲出本季首轟，蔣智賢表示，今年打擊有受到布陣影響，也有一些打得不錯的球都是打到牆上，沒能形成全壘打，心理多少會受到影響。

蔣智賢透露，狀況不好時，「心中的小惡魔會出現、負面的想法變多」，上半季尾聲隊友鼓勵自己，打到牆也是安打、是好事，調整想法，戰勝內心小惡魔，相信自己、也越打越順，長打也跟著出來。（編輯：李錫璋）1080705

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