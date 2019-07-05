尼克斯優質先發 桃猿勝獅奪下半季首勝

中華職棒下半季賽程5日開打，Lamigo桃猿隊靠著洋投尼克斯演出6局失1分優質先發，終場就以7比4擊退統一獅隊，奪下半季首勝，賽後球員場中開心擊掌致意。中央社記者楊啟芳攝 108年7月5日

（中央社記者楊啟芳桃園5日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由統一獅對Lamigo桃猿，桃猿靠著尼克斯演出6局失1分優質先發，以及廖健富、林立開轟，以7比4獲下半季首勝，且對戰獅隊8連勝。

1局下桃猿的陳晨威敲安打後，林立敲出二壘安打，帶有1分打點，並趁傳上三壘，接著林泓育擊出高飛犧牲打，桃猿取得2比0領先。2局下廖健富轟出陽春全壘打，3局下林立也敲陽春砲，桃猿再攻下2分。

4局下林承飛敲出帶有2分打點的二壘安打，6局下陳俊秀獲保送後，利用郭嚴文的滾地球上二壘，廖健富再補上1打點安打。

獅隊前半段攻勢不連貫，5局上陳重廷敲二壘安打後，利用羅國龍的安打，以及朱元勤的滾地球跑回球隊第1分；7局上陳重廷、羅國龍、代打楊家維都敲安打，攻下1分。

9局上羅國龍轟出2分砲，獅隊追回2分，羅國龍今天傷癒回歸一軍就繳出5打數4安打火燙表現，還敲出本季首轟，不過最終桃猿還是以7比4奪勝，桃猿對戰獅隊取得8連勝。

單場MVP由先發投手尼克斯獲得，主投6局被敲出5支安打，投出2次保送、3次三振，失1分演出優質先發，奪下本季第8勝，暫居勝投排行第1名。

尼克斯表示，由於這場比賽是下半季首戰，上下半季之間休息過後，必須維持手感，所以這場勝利相當重要，他也說：「這是很棒的結果，也感謝隊友幫我多打分數，守備也相當幫忙。」

雖然今天桃猿奪勝，不過9局上張明翔被羅國龍轟2分砲，總教練洪一中表示，「有些年輕投手上場時腦袋是空的，沒有想法，捕手下暗號後想都不想就準備投球，這樣都不會知道自己是怎麼被打的」。

最後桃猿推上黃子鵬解決危機，洪一中指出，本來如果只領先3分會派林柏佑上來關門，不過當時已經有5分領先，林柏佑並沒有準備，黃子鵬只是稍微動一下，沒想到最後風雲變色，不得不推出黃子鵬。（編輯：唐聲揚）1080705