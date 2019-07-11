林智勝單場雙響砲 兄弟延長賽勝獅中止5連敗

（中央社記者楊啟芳台北11日綜合報導）中華職棒今天在澄清湖棒球場的比賽，中信兄弟與統一獅互有領先，其中林智勝演出單場雙響砲，最後10局上詹子賢敲出超前安打，兄弟以7比6險勝，中止5連敗。

1局下獅隊的羅國龍敲安打後盜上二壘，潘武雄再補上安打，幫助球隊先馳得點；不過3局上兄弟的黃鈞聲安打後，王威晨也敲安打，並利用失誤形成二、三壘有人，接著吳東融敲出2分打點安打，反以2比1領先。

5局上林智勝轟陽春全壘打，兄弟再添1分；下個半局獅隊的林祐樂、羅國龍、楊家維、蘇智傑都敲出安打，攻下3分，又以4比3超前。

不過6局上陳子豪轟出陽春全壘打後，林智勝接著演出單場雙響砲，而且是2分全壘打，兄弟再以6比4取得領先，林智勝本季全壘打數累積至13支，生涯全壘打數來到270支，差聯盟紀錄保持人張泰山19支，而且是生涯第19次單場雙響砲。

獅隊8局下靠著陳重廷轟出2分全壘打，把戰局扳平，雙方進入延長賽。10局上2出局後，兄弟的陳子豪敲出二壘安打，詹子賢再擊出落點巧妙的安打，送回超前分，終場兄弟就以7比6險勝獅隊，中止5連敗，詹子賢也獲得單場MVP。（編輯：張佑之）1080711