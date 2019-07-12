蘇緯達建功敲關鍵安打 兄弟逆轉桃猿

（中央社記者楊啟芳台北12日綜合報導）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對富邦悍將，雙方互有領先，不過8局下兄弟大反攻，包含蘇緯達的追平二壘安打在內得到4分，終場以9比7送給桃猿4連敗。

1局上桃猿開路先鋒林立敲出安打後，投手牽制發生失誤，攻占三壘，藍寅倫再敲出安打，先馳得點。不過下個半局兄弟的岳東華敲三壘安打後，陳子豪擊出1分打點滾地球追平比數，之後林智勝獲保送，張志豪、詹子賢、蘇緯達都敲出安打，再攻下3分，取得4比1領先。

2局上桃猿的陳俊秀、郭嚴文及林承飛連續安打，追回1分；5局上則是林泓育、朱育賢、陳俊秀連續安打，再得1分，追到3比4僅剩1分落後。

6局下兄弟的黃鈞聲敲出1分打點安打；7局上桃猿打了9個人次，包含林泓育、陳俊秀、廖健富、林承飛、林立都有安打出現，攻下4分，反倒以7比5領先。

不過8局下兄弟也攻下大局，一、二壘有人時，蘇緯達敲出二壘安打，帶有2分打點，追平比數，將桃猿投手黃子鵬打下場；林柏佑登板後，再被代打周思齊敲二壘安打，超前比分，王威晨也補上1打點安打，終場兄弟就以9比7送給桃猿4連敗。

單場MVP就由敲出追平安打的蘇緯達獲得，今天3打數敲出2支安打，包辦3分打點。蘇緯達今年上半季尾聲才上到一軍，他表示，「感謝二軍總教練林威助，每天都重複一樣的事情、叮嚀我，我覺得二軍選手都很辛苦，好不容易上來，就表現給大家看。」1080712