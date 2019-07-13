費德瑞12度溫網爭冠 對決喬科維奇無懼年齡挑戰

（中央社倫敦12日綜合外電報導）瑞士網球天王費德瑞今天第12度挺進溫布頓錦標賽男單決賽，接下來將與尋求衛冕的塞爾維亞好手喬科維奇爭冠。費德瑞表示，年齡在增長，但他無懼種種挑戰。

費德瑞（Roger Federer）2008年溫網敗給西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）。時隔11年，溫網今天再度上演經典的「費納對決」，這也是兩人生涯第40度交手。

費德瑞終場7比6（7/3）、1比6、6比3、6比4擊敗宿敵納達爾，第31度闖進大滿貫賽單打決賽。費德瑞賽後形容這是「他最喜愛的比賽之一」。

費德瑞下一場將迎戰頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic），力拚溫網第9冠。喬科維奇則尋求溫網第5冠。喬科維奇在前一場4強賽以6比2、4比6、6比3、6比2技壓西班牙對手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）。

費德瑞被問到再度與納達爾交手的感想時說：「在這裡出戰拉法（納達爾名）總是感覺很酷。回想起來當然可說是我最喜歡的比賽之一，因為對手是拉法，而且是在溫布頓。」

37歲的費德瑞是澳洲傳奇羅塞瓦（Ken Rosewall）1974年以39歲之齡在溫網爭冠以來，晉級溫網決賽年齡最大的選手。然而14日對決32歲的喬科維奇，將是一場硬仗。喬科維奇生涯對戰以25勝22敗略占上風。

費德瑞說：「諾瓦克（喬科維奇名）是衛冕軍，本週展現爭冠氣勢。他一直很穩，我會努力將他逼入絕境，但會很不容易，他世界第一不是沒有原因的。」

「但至少可以這樣說，我現在非常高興。」

費德瑞首度在溫網與喬科維奇交手獲勝是在2012年溫網4強賽，不過喬科維奇在2014年和2015年溫網決賽都擊敗他。整體來說，喬科維奇在大滿貫賽與費德瑞交手，也以9勝6敗占上風。

然而費德瑞表示，他將無懼種種挑戰，力拚生涯第21座大滿貫賽單打金盃。喬科維奇則將力拚大滿貫賽單打第16冠。

費德瑞說：「年齡在增長，但我知道還沒有結束。今晚開始派對慶祝或太激動、太開心沒有意義，雖然我是真的蠻高興的。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1080713