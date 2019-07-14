小威廉絲錯失溫網金盃 仍高居女子獎金榜首

（中央社記者戴雅真倫敦13日專電）儘管美國女將小威廉絲今天在溫布頓網球賽女單決賽，以兩盤2比6直落二敗給羅馬尼亞選手哈勒普，未能拿下產後首座大滿貫金盃，但這次入袋獎金，讓她仍高居女子選手獎金榜首。

27歲的羅馬尼亞選手哈勒普（Simona Halep）下午2時在中央球場，面對7屆溫布頓女單冠軍的37歲小威廉絲（Serena Williams），火力全開積極搶攻，全場只讓小威保住4個發球局，不到1小時就結束比賽，奪下2018年法網女單冠軍以來，個人第二座大滿貫金盃。

她賽後表示：「這是我有史以來最棒的一場比賽。」

今天的女單決賽吸引許多明星級觀眾，包括小威廉絲的好友、哈利王子妻子梅根，以及威廉王子妻子凱特，以及即將下台的英國首相梅伊（Theresa May）都到場觀賽。小威廉絲的丈夫、Reddit共同創辦人歐哈尼恩（Alexis Ohanian）和她母親也到場替她加油。

小威廉絲目前累積23座大滿貫賽單打金盃，仍差澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）1座，這也是她過去12個月以來，第三度錯失大滿貫賽冠軍，包括去年溫網、美網加上今天，都只抱走亞軍。

小威廉絲今天的表現，和去年在溫網女單決賽對決德國女將柯貝（Angelique Kerber）時類似，似乎因為觀眾和她給自己的壓力太大，反而不能如常發揮。她去年也是以兩盤3比6迅速敗給柯貝。

相較下，哈勒普事前就說，她打這場比賽毫無壓力，果然反映在球場上，表現得輕鬆又自信。

不過，儘管小威廉絲錯失冠軍，這場比賽替她入帳的獎金，仍讓她位居史上獲得最高獎金的女子選手，生涯總獎金超過9000萬美元（約新台幣28.2億元）。（編輯：劉學源）1080714