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瓊斯盃陳盈駿飆20分 中華藍勝中華白

最新更新：2019/07/15 21:52

（中央社記者龍柏安台北15日電）中華藍主控陳盈駿今天攻下並列全場最高的20分，另送出最多的7次助攻，率領中華藍以87比77擊敗小老弟中華白，在今年威廉瓊斯盃國際邀請賽拉出3連勝。

2019威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，今天在彰化縣立體育館進行第4天賽事，晚間壓軸上演「台灣內戰」，以一軍為班底的中華藍面對新生代球員為主軸的中華白。

中華白開局靠著射手吳永盛個人包辦12分，首節打完以25比17取得微幅領先，不過老大哥中華藍經過第1節暖機完畢後，次節展開反攻，並後來居上，半場打完反倒以46比42超前。

下半場藍隊加快進攻節奏，單節拉出一波31比15強攻，靠著這「一波流」攻勢將差距擴大至20分，也提前奠定勝基。

白隊射手吳永盛今天3分球6投4中，攻下全隊最高的20分，而小將林庭謙則拿下10分、4籃板、2助攻與2抄截。

前一場面對加拿大英屬哥倫比亞大學轟下35分的藍隊胡瓏貿，今天稍稍降溫，不過仍繳出16分、12籃板的「雙十」成績單，而射手劉錚也挹注並列全隊次高的16分。

藍隊今天擊敗白隊後，戰績來到3勝1負，明天將休兵一天，而白隊輸給老大哥後，則是苦吞2連敗，明晚7時將再戰約旦。（編輯：張雅淨）1080715

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