U12世界盃少棒賽 總統拍宣傳影片為小將加油

（中央社記者楊思瑞台南16日電）U12世界盃少棒賽26日在台南開賽，總統蔡英文為賽事拍攝宣傳影片，扮起棒球投手與台南市長黃偉哲進行傳接球，為U12小將加油，也為台灣加油。

台南市政府今天發表這段宣傳影片，影片中蔡總統與黃偉哲拿起棒球手套，穿著Champ Taiwan（諧音：全台灣）棒球應援T恤，在總統府廊道俐落傳接球。

台南市政府表示，影片中也帶進台南好吃的芒果、觀光景點，與各行各業市民臉孔，展現台南全市總動員的意象，期望為國人帶來精彩賽事，並用台南人的熱情和豐盛觀光景致，歡迎來自世界各國的朋友，在台灣也能做國民外交。(影片連結https://www.facebook.com /taiwanweicher/videos/724789261309427/)。

WBSC U12世界盃少棒賽將於26日到8月4日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，中華隊在26日開幕首戰將遇上古巴，相信將是一場精采可期的強強對決。台南市政府邀請民眾一同來趟棒球小旅行，到台南旅遊也進場為U12小將加油。購票辦法洽拓元售票系統https://tixcraft.com/activity/detail/19_U12#intro (編輯:孫承武)1080716