瓊斯盃中華白禁區失手 不敵約旦吞3連敗

（中央社記者龍柏安台北16日電）中華白今天禁區失守，遭人高馬大的約旦隊強打內線，加上團隊籃板以20比45大幅落後，終場69比93落敗，在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽吞下3連敗。

2019威廉瓊斯盃今天在彰化縣立體育館進行第5天賽事，以台灣籃壇新生代球員為主體的中華白，僅打了1節好球，從第2節開始一路挨打，第4節甚至落後達24分，提前宣布買單。

今天開局約旦團隊失誤過多，白隊逮到機會，在5比9落後下拉出一波10比0攻勢，一度取得微幅領先，不過約旦很快回穩，首節打完將比分追成18比18平手。

次節開始，約旦頻頻針對內線強攻，白隊半場打完落後8分，下半場開賽雖一度追到只差3分，不過約旦靠著一波11比1攻勢再次拉開差距。

決勝第4節約旦開賽就飆進3分球，並靠著內線進攻與罰球，以9比2攻勢開局，也將領先擴大至20分以上，白隊雖然外線偶有佳作，無奈禁區攻防都吃虧，最後以24分之差吞敗。

白隊禁區長人曾祥鈞今天攻下全隊最高的13分，另有4個籃板，賽後他坦言，今天禁區面對又高又壯的約旦長人，他在內線的確扛得很辛苦。

此外白隊全能前鋒周桂羽，今天上場不到19分鐘，效率驚人攻下並列全隊次高的10分，他強調，隊友之間的磨合越來越好，相信接下來大家會越打越好。

今天比賽結束後，瓊斯盃在彰化賽事也告一段落，明天各隊移動北返，週四（18日）在新莊體育館續戰。（編輯：張雅淨）1080716