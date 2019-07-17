富邦悍將找來第4名洋投 有3年韓職經驗

（中央社記者楊啟芳台北17日電）富邦悍將簽下第4名洋投班瓦特（Travis Banwart），班瓦特2014至2016年曾在韓職打球，效力SK飛龍及KT巫師，3年防禦率為4.92；悍將目前3名洋投中，伍鐸狀況最不穩。

班瓦特為右投，今年33歲，身高190公分，原本效力於美國大西洋聯盟長島鴨隊，長島鴨官方推特宣布班瓦特已經被富邦悍將簽下，成為悍將第4名洋投。班瓦特今年在大西洋聯盟出賽6場都是先發，拿下3勝1敗，防禦率1.91，每局被上壘率0.956。

班瓦特2007至2013年效力於奧克蘭運動家隊，最高層級到3A，2014年轉戰韓國職棒SK飛龍隊，該年出賽11場，拿下9勝1敗，防禦率3.11；2015年出賽12場，拿下5勝3敗，防禦率4.63；2016年效力KT巫師，出賽28場，拿下6勝13敗，防禦率5.95。

班瓦特2017年回到美職體系，加盟克里夫蘭印地安人隊，去年再轉往獨立聯盟，今年剛開始在墨西哥聯盟，再到獨盟長島鴨隊。目前富邦悍將陣中有包林傑、羅力及伍鐸3名洋投，其中伍鐸狀況最不穩定，出賽15場含14先發，拿下2勝9敗，防禦率5.28。（編輯：張芷瑄）1080717