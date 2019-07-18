健身教練消費糾紛 體育署擬推定型化契約

（中央社記者黃巧雯台北18日電）因應健身教練糾紛申訴量日益增加，教育部體育署今天宣布，將研擬健身教練服務定型化契約，若雙方指定教練無法依約執行，消費者都可終止契約，並要求業者須提供履約保證。

根據行政院消費者保護處統計，民國101年至107年關於健身中心消費糾紛申訴量逐年攀升，共有7394件，其中又以教練課程過度推銷，導致消費者購買多筆教練課程所衍生的使用期限、健身教練離職消費者無法退費為主要申訴原因。

為減少消費糾紛，體育署依消費者保護法第17條第1項授權訂定「健身教練定型化契約應記載及不得記載事項」草案。

體育署運動設施組科長黃幸玉表示，目前已將草案預告刊登在行政院公報及體育署網站，有60日預告期，希望今年底與健身中心相關法案一併送至行政院，屆時一同公布實施。

草案重點包括消費者與健身中心教練簽訂契約時，有3日以上的契約審閱期、健身教練服務的種類及期限要明確記載，教練課程如有任何異動，應依約定方式於約定時間內通知消費者，如果沒通知，消費者可依約定方式請求業者於指定時間內補課或賠償。

此外，消費者如果累計教練服務契約量（含同一業者不同教練），已達每週平均逾5堂課者，或是雙方指定教練無法依約執行業務、業者變更履約地點，未經消費者同意者、暫停教練課程服務超過一年者，消費者都可終止契約。

黃幸玉表示，常見業者會以促銷方式，吸引民眾購買課程，導致消費者還沒享受到服務，就預繳過高金額，風險若全由消費者承擔，並不符合消費保護意旨，因此草案中也要求業者，應將預收健身教練課程款項50%，提供履約保證。（編輯：張雅淨）1080718