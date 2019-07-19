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港口盃中華隊險勝庫拉索 距離冠軍戰差一勝

最新更新：2019/07/19 00:51
2019年第17屆荷蘭港口盃國際棒球邀請賽複賽首戰，中華隊於台灣時間18日晚間迎戰庫拉索隊，一度落後，至7局下成功逆轉戰局，加上中繼投手蘇俊璋（中）穩守，助隊以7比6險勝。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年7月19日
2019年第17屆荷蘭港口盃國際棒球邀請賽複賽首戰，中華隊於台灣時間18日晚間迎戰庫拉索隊，一度落後，至7局下成功逆轉戰局，加上中繼投手蘇俊璋（中）穩守，助隊以7比6險勝。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年7月19日

（中央社記者楊啟芳台北19日電）2019年荷蘭港口盃複賽首戰，中華隊在台灣時間昨天晚間對上庫拉索，中華隊於7局下攻2分逆轉，加上後援投手蘇俊璋、黃健隆聯手壓制，以7比6險勝，再拿1勝就能挺進冠軍戰。

中華隊預賽以3勝1敗取得分組第一，複賽首戰交手庫拉索。1局上庫拉索攻下1分，不過2局下中華隊的黃柏豪敲三壘安打後，黃佳瑋補上安打，帶有1分打點，接著柯景瀚靠著對手失誤上壘，高育瑋二壘安打，蔡智榆再敲安打送回1分，且靠著投手犯規多得1分，中華隊3比1領先。

3局上庫拉索攻下1分，中華隊下個半局靠著黃柏豪轟出2分全壘打，再度拉開領先差距。不過4局上中華隊先發投手吳昇峰遇到危機，連被敲3支安打掉1分，之後投手換上王宗豪，連拿下2個出局數，但接著被敲出安打，加上左外野手發生失誤，再失2分，雙方形成5比5平手。

6局上王宗豪被敲2支安打，失1分，庫拉索超前比分，不過2出局後蘇俊璋登板，拿下第3個出局數。

7局下中華隊展開反攻，楊振裕獲保送後，陳偉志、陽忠辰都敲出安打，送回追平分，接著黃佳瑋也補上安打，帶有1分打點，終場中華隊就以7比6險勝庫拉索，台灣時間明天凌晨將出戰美國對荷蘭的勝隊，若再拿1勝就能挺進冠軍戰。

中華隊先發投手吳昇峰投3局，被敲出8支安打，失5分含4責失；接手的王宗豪則投2.2局，被敲3支安打，送出5次三振，責失1分。

今年中華職棒季中選秀Lamigo桃猿第1指名蘇俊璋，接替後援2.1局沒有被敲任何安打，送出2次三振，力保不失分，終結者黃健隆也成功守住勝果，蘇俊璋奪下本屆賽事第2勝。（編輯：徐崇哲）1080719

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