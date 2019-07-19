郭嚴文轟3分砲包辦6打點 桃猿擊退悍將

中華職棒Lamigo桃猿隊19日在桃園球場靠著郭嚴文在第4局轟出逆轉3分砲，且全場包辦6分打點，終場桃猿以11比3擊退富邦悍將隊，賽後選手擊掌致意。中央社記者楊啟芳攝 108年7月19日

（中央社記者楊啟芳桃園19日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，郭嚴文在第4局跪地轟出逆轉3分全壘打，整場包辦6分打點，幫助桃猿以11比3擊退悍將。

2局下陳俊秀敲出2分全壘打，幫助桃猿先馳得點。不過3局上悍將的王正棠敲二壘安打後，李宗賢、張正偉也都敲出安打，攻下1分；4局上胡金龍及林益全連2棒轟出陽春全壘打，取得3比2領先。

不過，4局下朱育賢敲二壘安打、陳俊秀獲保送後，郭嚴文跪地轟出3分砲，一棒逆轉戰局。8局下桃猿更是攻下6分大局，包括郭嚴文清壘3打點二壘安打在內，共敲出6支安打，獲得2次保送。

終場桃猿就以11比3擊退悍將，單場MVP由郭嚴文拿下，今天4打數敲出2支安打，包含一支3分全壘打，包辦6分打點。對於第4局的跪地全壘打，郭嚴文笑說：「今天風太大了，可能都是打到球，只是最後是跪著而已。」

郭嚴文表示，上次拿單場MVP已經是今年開幕戰的事情，「謝謝教練團一直讓我先發，因為我的打擊率一直掉，只能貢獻出局數」。郭嚴文指出，打擊不順應該是想法變多了，「球隊打擊太好，常常上場時壘上都有人，想要推進，反而造成猶豫」。

桃猿先發投手洪聖欽投4.2局，被敲出8支安打，失3分，無關勝敗。勝投由第2任投手葉家淇獲得，後援1.1局沒有被敲出安打，投出2次保送，無失分，拿下職棒生涯5個球季以來首勝。（編輯：唐聲揚）1080719