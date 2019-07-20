瓊斯盃第3節狂攻34分 中華白逆轉印尼收第2勝

2019第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽程持續進行，中華白隊20日下午迎戰印尼隊，中華白黃泓翰繳出15助攻好表現，助隊在球賽後半逆轉奪勝。中央社實習記者林亭攝 108年7月20日

（中央社記者黃巧雯新北20日電）2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今天繼續在新莊開打，中華白第3節狂攻34分，逆轉戰局，加上黃泓瀚單場15助攻助陣，終場以97比76大勝印尼，終止5連敗，收下第2勝。

中華白上半場落後印尼11分，第3節攻勢回溫，加上吳永盛、林冠均、林庭謙聯手打出13比0攻勢反超，白隊單節攻下34分，前3節結束，反以69比61領先。

白隊陳昱瑞、林庭謙決勝節與對方互飆三分球，謝亞軒上場後同樣外線連發，白隊守住領先優勢，終場以21分差勝出。

中華白總教練桑茂森表示，儘管賽前曾情蒐印尼外線射手位置，但沒想到印尼上半場外線這麼準，也對白隊防守造成不少困擾，另一名教練楊哲宜中場時也要求球員，希望他們下半場5分鐘內將分數追回來，且對印尼的第一線防守要做更多壓迫。

白隊此役有5人得分達雙位數，林庭謙20分、3籃板，15助攻，黃泓瀚儘管僅得8分，但單場送出15助攻。

黃泓瀚透露，中場休息時曾集合全隊，告訴隊友說：「大家是來看我們，但不是看這種表現，希望我們下半場更強勢、更侵略性防守，下半場我們也做到了。」

單場15助攻，同時也是生涯新高，黃泓瀚聽聞後直呼：「有傳那麼多喔？」他解釋，自己蠻相信外圍射手，像是吳永盛、陳昱瑞、林庭謙，經過2個月多共同練球，球傳出去後，就大概知道他們在哪裡。

中華白第2勝入袋，目前戰績2勝5敗，9隊中排第7，瓊斯盃男子組賽事明天將進入最後一天賽程，白隊將出戰強敵菲律賓，菲律賓截至昨天為止，6戰全勝，暫居第一。(編輯:孫承武)1080720