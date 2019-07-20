葉立奇扛出本季第35轟 重回全壘打王寶座

（中央社鳳凰城19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天作客亞歷桑納響尾蛇，釀酒人強棒葉立奇敲出本季第35轟，超越道奇強打貝林格奪回全壘打王頭銜，但釀酒人終場7比10不敵響尾蛇。

葉立奇（Christian Yelich）在7局上鎖定響尾蛇投手安卓斯（Matt Andriese）一顆時速82英里的曲球，敲出一發中外野方向的兩分砲，同時也是個人本季第35轟，再度重回全壘打王寶座。

葉立奇和道奇強打貝林格（Cody Bellinger）本季全壘打王之爭一來一往互有領先，貝林格目前以34轟緊追在後。

響尾蛇在3局下發動一輪猛攻，第4棒打者華克（Christian Walker）更擊出超前比數的兩分砲，第3棒打者艾士可瓦（Eduardo Escobar）也在4局下開轟，5局打完響尾蛇就以10比4大幅領先。

響尾蛇先發投手克拉克（Taylor Clarke）主投3.2局被打7安失4分，接力上陣的中繼投手布萊德雷（Archie Bradley）投1.1局被敲1安沒有掉分，他收下個人本季第3場勝投。

釀酒人除了葉立奇開轟外，開路先鋒肯恩（Lorenzo Cain）也在3局上敲出陽春砲。儘管釀酒人7局上將比分追到7比10，但終場仍不敵響尾蛇吞敗。

釀酒人先發投手夏辛（Jhoulys Chacin）今天主投2.1局挨7安，掉了7分有6分是自責分，苦吞本季第10敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080720