兄弟打線找到架構 伯納點3外野手是關鍵

中信兄弟24日賽前位居第二，僅差第一名的富邦悍將0.5場勝差，總教練伯納點出串連火力的3名外野手陳子豪（前）、張志豪及詹子賢是關鍵，打線架構也已經穩定下來。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月24日

（中央社記者楊啟芳桃園24日電）中職中信兄弟最近戰績不錯，今天賽前位居第二。總教練伯納點出串連火力的3名外野手陳子豪、張志豪及詹子賢是關鍵，打線架構也已經穩定下來，希望能繼續保持。

中信兄弟上半季排名第三，勝率4成48，下半季剛開始也面臨連敗；不過今天賽前已經4連勝，目前下半季排名位居第二，僅差第一名的富邦悍將0.5場勝差，兄弟總教練伯納今天表示，「不會去管其他隊，打好每一場比賽就好，也期待有好結果。」

下半季目前兄弟團隊打擊率3成12僅次於Lamigo桃猿的3成28，全壘打20支更是4隊之冠；團隊防禦率4.86、守備率9成86也是4隊最佳。

昨天兄弟以20比5轟垮桃猿，奪下隊史第1500勝，桃猿先發投手翁瑋均僅投1.1局，就被敲7支安打，失7分含4責失退場；接替的江國謙也是投1.1局，失3分。伯納說：「主要是對方投手失投球偏多，我們也都有掌握到，拿20分確實是很罕見的現象，所以心情也滿好的。」

上半季兄弟棒次相當不固定，伯納曾說想要尋找「神奇打線」，近期也已經穩定下來，對此伯納說：「現在的架構很好，攻擊節奏不錯，希望可以繼續保持下去。」伯納指出，關鍵是在外野3名選手陳子豪、張志豪及詹子賢，能夠串起火力，另外內野配置、牛棚安排也都相當滿意。（編輯：吳協昌）1080724