承辦少棒賽獲肯定 世界盃少壘賽移師台南

世界棒壘球總會（WBSC）秘書長劉明珠26日在台南受訪，肯定台南承辦歷屆世界盃少棒錦標賽的表現，也感謝台南市與中華棒協夥伴們歷年的堅持與付出。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月26日

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市過去承辦U12世界盃棒球賽獲得世界棒壘球總會（WBSC）肯定，今年將2019年世界盃少壘賽選在台南舉辦。世界棒壘球總會秘書長劉明珠今天感謝市府的努力。

2019第5屆U12世界盃棒球錦標賽今天在台南登場，也是馬來西亞華僑的劉明珠（Beng Choo Low）也到台南向中華棒協與台南市政府表達謝意。2019年世界盃少壘賽自今天起到30日在台南舉行。

劉明珠接受台南市政府專訪時表示，世界棒壘球總會肯定台南市過去承辦世界盃少棒錦標賽的亮眼表現，因此放心將今年世界少壘球賽移師到台南舉辦。本屆少壘球賽不同於以往，採取男女混合同隊賽制，是另一個世界棒壘球總會逐步推動的願景。

劉明珠表示，目前年輕世代時常接觸螢幕與3C產品，透過舉辦世界級少棒、壘球賽事，能夠帶給年輕世代從事運動的夢想與養分，對他們是相當正面的鼓勵與支持。

她說，台灣相當重視棒壘球，相信透過舉辦世界盃少棒、壘球賽事，首先受益的是台灣與台南本身。除了為在地的孩子們創造出蓬勃活躍的棒壘球運動環境，以及參與國際級比賽的機會；台南也因此成為亞洲城市中帶領棒壘球發展的佼佼者。

劉明珠表示，世界棒壘球總會期待除了舉辦賽事之外，也有機會把世界級會議及訓練活動帶來台南，加強與台南、台灣的合作。（編輯：陳俊碩）1080726