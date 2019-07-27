雙城本季200轟出爐 103場達陣MLB史上最快[影]

影片來源：MLB YouTube頻道

（中央社芝加哥26日綜合外電報導）MLB明尼蘇達雙城今天客場迎戰芝加哥白襪，陣中打者克卜勒與克魯茲紛紛開轟，幫助球隊以6比2擊敗白襪，同時雙城本季只用了103場比賽就達成團隊200轟，速度是MLB史上最快。

雙城開路先鋒克卜勒（Max Kepler）今天敲出個人本季第27支全壘打，也是雙城本季第200轟。

靠著這發全壘打，雙城成為美國職棒大聯盟MLB史上最快完成200轟的球隊，本季只用了103場比賽就達陣，超越德州遊騎兵2005年用了122場比賽達成200轟與201轟的紀錄。

雙城今天開賽沒多久就掌控戰局，打線在2局上從白襪新秀右投希茲（Dylan Cease）手中連得5分，重砲克魯茲（Nelson Cruz）也在7局上扛出一支陽春砲，讓雙城團隊全壘打數推進至201轟。

除了打者表現出色，雙城先發投手畢內達（Michael Pineda）也有效封鎖白襪打線，他今天主投7局被敲6安失2分，並送出5次三振，順利奪下個人本季第7勝。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）1080727