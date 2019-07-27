布拉格網球挑戰賽 曾俊欣闖進冠軍賽

（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣網球小將曾俊欣今天在2019布拉格網球挑戰賽男單4強賽，以6比1、6比4擊敗葡萄牙左手持拍好手席瓦，生涯首闖挑戰賽男單決賽。

曾俊欣月初才在拿坡里世界大學運動會網球項目拿下男單金牌，拿到這面金牌後也連帶提升他的信心，轉戰捷克紅土的布拉格網球挑戰賽後，一路過關斬將，挺進4強。

今天曾俊欣面對世界排名298的席瓦（Frederico Ferreira Silva），開賽後他就一路壓著對手打，最終以直落二拍下對手，距離生涯首冠只剩一步之遙。

今天首盤開局，曾俊欣就勢如破竹連破對手2次發球局，一口氣連拿5局，早早取得大幅領先，首盤以6比1輕鬆拿下。

次盤曾俊欣火力不衰，第3局再度率先破發，加上隨後又順利保發，最多取得3比1領先，接下來雙方糾纏互咬，第7局曾俊欣浪費了2個破發點沒能拿下，未能擴大領先優勢，也讓對手追至只差1局。

所幸曾俊欣鬥志不受影響，接下來穩穩守住自己最後2個發球局，以6比4擊敗對手，並闖進男單冠軍賽。

目前世界排名428的曾俊欣，在布拉格挑戰賽打進決賽後，下週最新的世界排名也可望再寫生涯新高，預計將可跳升至333名。（編輯：唐聲揚）1080727