南華大學6球員加盟味全 暫不公布簽約金

（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職味全龍隊今年季中選秀選進6名南華大學棒球隊球員，今天舉行加盟記者會，但球團沒有公布簽約金，南華棒球隊總教練蔡仲南點出，球員能獲青睞「重在養成」。

味全龍今年季中選秀總計選了28輪、選進32名球員，其中4輪尾選進的投手郭郁政、7輪選進野手張政禹、8輪選進投手蔡明憲、11輪選進捕手全浩瑋、13輪選進野手林孝程、14輪選進投手黃東淯，皆為南華大學棒球隊球員。

今天球團選在南華大學為這6人舉辦加盟儀式，南華大學校方代表及南華棒球隊總教練蔡仲南將子弟兵交給葉君璋，葉君璋也為6人披上味全龍隊球衣。

葉君璋曾在選秀會上表明，因過去和蔡仲南為隊友，在選秀前就有特別詢問蔡仲南意見，多方了解普門中學、南華大學棒球隊的選手，葉君璋今天也表示，「南華大學棒球隊成軍短，但表現十分亮眼，球員品德好、穩定性高，成為南華棒球隊的特色」。

南華大學校長林聰明表示，南華大學棒球隊近年來成績斐然，更因為球員的優秀表現，有6名同學被選進職棒，期待他們進入球團後，能更加認真、用心，並持續發揚「三好精神」。

蔡仲南表示，球員們能在選秀會中獲得青睞，除了基本功外，主要原因是「做到養成」，南華大學對球員的養成規劃及教育，從大一就開始，包括心態調整、基本功、進職棒可能面臨的各種狀況，一路不斷修正、調整，希望球員未來若有機會進到職棒可以走得長久。

味全龍隊球團表示，因為目前選入球員合約尚未全數完成，所以暫不公布球員簽約金及月薪；味全龍隊預計於8月17日於斗六棒球場開訓。（編輯：張芷瑄）1080801