亞洲沙灘排球公開賽 陳宥廷張峰銘闖進會內賽

台灣男子沙灘排球組合陳宥廷與張峰銘，7日在2019台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站會外賽，以21比14、21比17擊敗土庫曼組合，取得會內賽門票。（中華排協提供）中央社記者龍柏安傳真 108年8月7日

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣男子沙灘排球組合陳宥廷與張峰銘，今天在2019台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站會外賽，以21比14、21比17擊敗土庫曼組合，順利晉級明天登場的會內賽。

2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，今天在澎湖縣湖西鄉隘門沙灘舉行，由於利奇馬颱風影響，今天風勢增強，也考驗選手臨場判斷與反應。

首次參加國際賽的陳宥廷與張峰銘，兩人搭檔僅短短半年，坦言目前仍處於磨合期，強調只要給他們時間，會越來越好。

由於沙排場地不換邊，因此強風成了最大變數，陳宥廷與張峰銘承認，風勢的影響非常大，且兩人初次在國際賽亮相，也有些忐忑與緊張，所幸臨場發揮得宜，仍以直落二淘汰對手闖進會內賽。

雖然順利取得會內賽門票，陳宥廷與張峰銘強調，會內才是真正的考驗，他倆異口同聲表示：「希望接下來盡力打好每一場比賽。」（編輯：張芷瑄）1080807