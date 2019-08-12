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陳冠宇中繼0.2局失3分 連3戰出賽失分

最新更新：2019/08/12 20:15

（中央社記者謝靜雯台北12日電）旅日羅德隊投手陳冠宇今天與西武隊交手中繼登板，投0.2局失掉3分責失分，近3場出賽都掉分，球隊終場以2比9吞敗，陳冠宇無關勝敗。

羅德隊今天與西武隊交手，羅德隊首局靠著洋砲馬丁（Kyle Martin）陽春砲先馳得點，西武隊4局靠著外崎修汰安打、失誤、滾地球跑回追平分，西武隊5局再起攻勢，靠著森友哉二壘打開啟攻勢，再靠著接連保送、失誤、高飛犧牲打拿下2分、超前比數。

陳冠宇6局球隊1比3落後時接手中繼，面對首名打者被敲出安打，1人出局後被森友哉敲出二壘打失掉1分，再被中村剛也敲出安打、再掉1分，三振抓到該局第2個出局數後退場，接手投手酒居知史沒能止血，被敲出2分砲，其中1分算在陳冠宇身上。

陳冠宇今天總計用18球投0.2局，被敲出3支安打，投出1次三振，失掉3分責失分，近3場出賽都掉分，賽後防禦率升至3.59。

今天比賽羅德隊打線串聯效率不佳，7局打完1比7落後，羅德隊8局下半靠著鈴木大地二壘打、滾地球拿下第2分，西武隊9局再靠著山川穗高2分砲添分，羅德追分無力追分、吞下敗仗。（編輯：方沛清）1080812

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