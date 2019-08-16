天使楚勞特扛出本季40轟 並列大聯盟全壘打王[影]

MLB洛杉磯天使強棒楚勞特（左2）扛出本季第40轟，與同天開轟的道奇強打貝林格並列大聯盟全壘打王。（圖取自twitter.com/Angels）

（中央社安那罕15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在主場以8比7擊敗芝加哥白襪，天使強棒楚勞特扛出本季第40轟，與同天開轟的道奇強打貝林格並列大聯盟全壘打王。

貝林格（Cody Bellinger）稍早在迎戰邁阿密馬林魚的比賽擊出個人本季第40轟，暫居大聯盟全壘打王寶座，不久之後楚勞特（Mike Trout）也開轟，追平貝林格並列全壘打王。

楚勞特1局下首度站上打擊區就敲安，展現強攻氣勢，3局下鎖定白襪先發投手羅培茲（Reynaldo Lopez）一顆時速88英里變速球，擊成中外野方向陽春砲，這是他生涯第2度達陣單季40轟，上一次是2015年繳出41轟。

天使隊史曾有5次打者單季敲出40轟，楚勞特就包辦2次，另外3次分別是強打葛洛斯（Troy Glaus）於2000年、2001年擊出47轟與41轟，普侯斯（Albert Pujols）在2015年敲出40轟。

手感火燙的楚勞特今天4打數4安打，並進帳1分打點、跑回4分，幫助天使終場以8比7贏球。

天使全隊共擊出11支安打，先發投手希尼（Andrew Heaney）主投7局挨4安掉3分，送出6次三振沒有保送，笑納個人本季第2勝。

擔綱天使第3棒指定打擊的大谷翔平也表現不俗，1局下首打席打第一顆球形成二壘安打，3局下再敲安，今天5打數2安打，打擊率上升到2成96。

白襪打線今天也表現出色，第3棒打者阿布瑞烏（Jose Abreu）扛出雙響砲，第6棒打者卡斯蒂約（Welington Castillo）也開轟。

白襪先發投手羅培茲主投5.1局挨9安，失掉5分全是自責分，苦吞個人本季第10敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080816