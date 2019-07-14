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貝林格31號全壘打追平葉立奇 道奇轟垮紅襪[影]

最新更新：2019/07/14 16:02
MLB道奇的貝林格（前舉手者）13日揮出個人本季第31轟，追平密爾瓦基釀酒人的葉立奇並列全聯盟最多。（圖取自twitter.com/dodgers）
MLB道奇的貝林格（前舉手者）13日揮出個人本季第31轟，追平密爾瓦基釀酒人的葉立奇並列全聯盟最多。（圖取自twitter.com/dodgers）

（中央社波士頓13日綜合外電報導）MLB道奇的貝林格今天揮出個人本季第31轟，追平密爾瓦基釀酒人的葉立奇（Christian Yelich）並列全聯盟最多，道奇靠4發全壘打建構起的火網，以11比2轟跨紅襪，終止4連敗。

道奇的特納（Justin Turner）、曼西（Max Muncy）今天都有全壘打演出，也都有5打數3安打的表現，貝林格（Cody Bellinger）在24歲生日這天也揮出1發陽春彈，波樂克（A.J. Pollock）也貢獻1支全壘打，讓美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇，客場擊敗波士頓紅襪。

道奇先發投手史崔普林（Ross Stripling）今天投5局，有7次三振，沒有保送，被打出1支全壘打在內的4支安打，丟掉1分自責分，最後在球隊贏球後拿下勝投，目前戰績4勝3敗。

紅襪先發投手塞爾（Chris Sale）今天投4.2局，有7次三振、1次四壞球保送，被打出1支全壘打在內的7支安打，丟掉5分都是自責分，這是他4月9日以來最短的先發投球局數，連續3場先發丟至少5分，是他生涯頭一遭。

紅襪今天被道奇4支全壘打狙擊，讓5連勝終止。

影片來源：MLB YouTube頻道

塞爾在明星賽前的最後一次先發也吞敗，目前戰績3勝9敗，他稱自己上半季的表現「實在很窘」，他也告訴記者，他感到「非常沮喪」。

下半季的首次先發，塞爾在1上被波樂克揮出帶有打點安打，3局被特納把球轟出全壘打牆「綠色怪物」，讓道奇以2比0領先。

柏格茨（Xander Bogaerts）在4下擊出陽春彈，讓紅襪追回1分，這是他近4戰的第3轟。

特納5上擊出帶有打點二壘安打，佛利斯（David Freese）也揮出兩分打點二壘安打，讓道奇將領先擴大到5比1。

紅襪6下追回1分，但7上貝林格、波樂克接連敲出帶有打點安打，道奇單局進帳4分，再把領先拉開。

靠著貝林格8上的高飛犧牲打、曼西9上的陽春砲，道奇終場11比2擊敗紅襪。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080714

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