追思戰友史凱格斯 天使投出無安打比賽大勝水手[影]

影片來源：MLB YouTube頻道

（中央社安那罕12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天迎戰西雅圖水手，這是投手史凱格斯逝世後的天使首次主場賽事，天使2名投手接力上演無安打比賽，終場以13比0大勝水手向昔日戰友致敬。

這場比賽由天使右投柯爾（Taylor Cole）先發2局，再由潘尼亞（Felix Pena）獨撐7局，兩人合組勝利方程式，締造大聯盟史上第13場聯手無安打比賽。

兩位天使投手共三振對方打者8人次，但潘尼亞在5局上丟了一次四壞保送，無緣達成完全比賽。

天使打線今天全場擊出13支安打，強棒楚勞特（Mike Trout）個人包辦3安、6打點，其中包括1局下的2分砲。

這是天使隊史第11場無安打比賽及第2場聯手無安打比賽，上回天使締造聯手無安打要追溯到1990年4月11日，苦主同樣是水手，當時天使也是祭出兩人搭配的模式，威特（Mike Witt）先發7局再由藍斯頓（Mark Langston）接手把關2局，終場水手0比1徒呼負負。

天使左投史凱格斯（Tyler Skaggs）本月1日不幸辭世，為了悼念昔日戰友，天使所有球員今天都穿著他生前背號45號球衣應戰，並由史凱格斯的母親開球。

賽後天使全體隊員脫下45號球衣逐一攤平在投手丘，並擺放一幀史凱格斯的個人照，象徵他的精神永遠與大夥兒同在。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080713