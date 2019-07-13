川崎宗則談偶像鈴木一朗 一起吃飯想讓大家羨慕

（中央社記者謝靜雯台北13日電）日籍退役球星川崎宗則今天說，國中時因偶像球員鈴木一朗的關係立志成為職業棒球員；被問起鈴木一朗東京引退賽，他笑說不難過，「剛好可以跟他一起吃飯，請大家羨慕我一下」。

川崎宗則到台灣擔任中華職業棒球大聯盟味全龍隊客座教練話題不斷，球團上午10時在台北市為他舉辦媒體及球迷見面會，有從高雄市特地北上的球迷清晨6時就到場等候。

在球迷問答中，川崎宗則表示，國中時看到鈴木一朗打球，立志要走向職棒球員的路。兩人曾在公元2006年世界棒球經典賽一同入選日本國家隊，有更深一步認識，季後會一起自主訓練，「他是我很尊敬的前輩」。

鈴木一朗今年3月在日本東京巨蛋美職大聯盟（MLB）海外開幕戰後宣布引退，川崎宗則笑說，引退賽大家都很難過、很多球迷哭了，「但我一點都不難過，因為我們可以一起吃飯，請大家羨慕我一下」。

此外，具美國、日本職棒資歷的川崎宗則表示，美職和日職有很大不同，包括教練教學、面對比賽方式，日本和台灣棒球也有很多不同，選手如何面對比賽、調整自己，不同國家有不同方式，「期待在新環境可以看到不同的東西，但身為教練，站在場上教學，就是必須給球員正確的觀念」，這道理不會變。

川崎宗則說，之前曾跟日本國家隊、日職福岡軟銀鷹隊到台灣比賽，那時除飯店、球場往返，沒太多時間到處走走，這次到台灣「感覺比較輕鬆，也到處觀光、品嚐中華料理」。（編輯：李明宗）1080713