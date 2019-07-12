槍傷出現併發症 歐提茲接受第3次手術

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪球星「老爹」歐提茲，在持續一個多月的治療後，因為槍傷併發症而接受了第3次手術。（圖取自facebook.com/davidortiz）

（中央社波士頓11日綜合外電報導）在家鄉多明尼加遭槍擊的前美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪球星「老爹」歐提茲（David Ortiz），在持續1個多月的治療後，因為槍傷併發症而接受了第3次手術。

歐提茲的妻子蒂芬妮．歐提茲（Tiffany Ortiz）在聲明中表示，「本週稍早，歐提茲因為槍傷的併發症接受第3次手術」，「手術由麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）的金恩（David King）醫師操刀，歐提茲復原良好，目前精神不錯」。

「在這個艱難的時刻，我們仍十分感謝各界，對歐提茲和我們整個家庭的善意和同情。」

43歲的歐提茲6月9日在多明尼加的夜店，被開槍擊中背部，當地官員表示，歐提茲是因嫌犯錯認目標而無端中槍，已有14人因牽連該案遭到拘留。

歐提茲遭槍擊後，先在多明尼加接受治療及第一次手術，之後紅襪派專機將他接回美國以獲得妥善的後續治療，他也在被送到美國後開了第2次刀。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080712