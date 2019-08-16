郭嚴文敲2分砲桃猿3連勝 王溢正平個人最多勝

（中央社記者楊啟芳桃園16日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，中信兄弟對Lamigo桃猿，郭嚴文於第7局轟2分砲，單場包辦3分打點，幫助桃猿以5比1奪下3連勝，先發王溢正拿下本季第11勝，追平生涯最多。

1局下，桃猿開路先鋒陳晨威敲安打上壘後，二壘手吳東融及游擊手王勝偉都發生失誤，攻下1分，之後郭嚴文、藍寅倫敲出安打，各帶有1分打點，取得3比0領先，不過都不是兄弟先發赫猛的責失。

7局下郭嚴文轟出一發2分全壘打，桃猿添保險分；雖然8局上兄弟靠著王勝偉、王威晨敲二壘安打，追回1分，不過終場桃猿還是以5比1擊退兄弟，奪下3連勝，暫居下半季第一，兄弟以2.5場勝差排第二。

單場MVP由郭嚴文拿下，3打數敲2支安打，包含一發2分砲，包辦3分打點。郭嚴文近6戰敲4轟，他說：「身體感覺不錯，盡量攻擊，沒有去等球，因為看太多顆反而會猶豫。」對於今天的全壘打，他表示，前2次對戰赫猛是以直球為主，變化球就破壞掉，再把握住失投球。

桃猿先發投手王溢正主投6局，被敲出10支安打，投2次保送、4次三振，連6局都遇到得點圈有人的危機，不過皆順利守成，沒有失分。桃猿總教練洪一中指出，與王溢正搭配的捕手廖健富今天配球不錯，相較於之前都以直球為主，各個球種都有配到。

王溢正奪下本季第11勝，目前與隊友尼克斯、李茲並列聯盟勝投王，且追平個人生涯最多勝投數，再拿1勝就能突破個人紀錄，不過他表示，「一切隨緣，因為拿勝投也是要靠隊友幫忙。」

桃猿今天舉辦阿迷趴「鋼鐵英雄日」，賽前蔡英文總統到場參與開球儀式，三軍司令輪流開球，搭配F16戰機衝場，吸引13617名觀眾進場，為本季次多、平日最多人數。（編輯：張佑之）1080816