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桃猿新洋投多猛抵台 8/31前競爭洋將名額

最新更新：2019/08/22 14:41
中華職棒Lamigo桃猿宣布，延攬獨立聯盟左投多猛（Thomas Dorminy）（圖）入團，已在22日抵台報到。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年8月22日
中華職棒Lamigo桃猿宣布，延攬獨立聯盟左投多猛（Thomas Dorminy）（圖）入團，已在22日抵台報到。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年8月22日

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒Lamigo桃猿宣布，延攬獨立聯盟左投多猛（Thomas Dorminy）入團，已在今天抵台報到，將在8月31日前與尼克斯、李茲及冠猛競爭洋將名額；多猛表示，會把自己準備好。

多猛於1992年出生、今年27歲，身高181公分、體重87公斤，美國籍。2014年在美國職棒選秀會第10輪獲得聖地牙哥教士隊指名，最高層級到小聯盟2A，2018、2019年都在大西洋聯盟，本季16場出賽都是先發，拿下6勝6敗，防禦率2.72。

對於生涯首度加入亞洲職棒，多猛表示：「我知道台灣職棒很有挑戰性，打者非常優秀，自己一切都必須準備好，希望可幫助Lamigo奪冠。」

桃猿隊目前有4名洋投，分別是尼克斯、李茲、冠猛及多猛，其中李茲目前以12勝暫居勝投王，尼克斯以11勝緊追在後。現在已接近洋將大限8月31日，桃猿球團表示，希望多猛能夠發揮戰力，接下來將審視洋投陣容，規劃出最佳的配置。（編輯：張雅淨）1080822

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