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王勝偉10轟出爐 按部就班拚單季全壘打紀錄

最新更新：2019/08/25 22:11
中職中信兄弟隊25日與Lamigo桃猿隊交手，兄弟隊王勝偉（前）7局開轟，個人本季第10轟出爐，想要改寫生涯單季全壘打紀錄機會不小，王勝偉表示，只要身體健康、按部就班就有機會。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年8月25日
中職中信兄弟隊25日與Lamigo桃猿隊交手，兄弟隊王勝偉（前）7局開轟，個人本季第10轟出爐，想要改寫生涯單季全壘打紀錄機會不小，王勝偉表示，只要身體健康、按部就班就有機會。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年8月25日

（中央社記者謝靜雯台中25日電）中職中信兄弟隊今天與Lamigo桃猿隊交手，兄弟隊王勝偉7局開轟，為個人本季第10轟，想要改寫個人單季最多轟紀錄不是難事，王勝偉表示，只要身體健康、按部就班就有機會。

兄弟隊近期戰績不錯，今天賽前10場比賽戰績8勝2敗，拿下近期5連勝，今天在主場洲際棒球場與Lamigo桃猿隊交手，兄弟隊打線受制，全場敲出6支安打，僅在7局靠著王勝偉陽春砲拿下團隊唯一1分，終場以1比2吞敗。

王勝偉中職生涯第12年，過去單季最多轟為去年10轟，他給自己設下目標，希望今年全壘打數能夠再寫新高，今天本季第10轟出爐，下半季還有24場比賽，想要改寫生涯單季全壘打紀錄機會不小。

王勝偉表示，無論全壘打產量如何，重要的還是球隊勝利，相信只要照著教練給的課表訓練、按部就班，「單季敲出11、12轟也有機會」；王勝偉對於全壘打紀錄不心急，只要身體健康，能夠持續上場比賽，做好選球、就有機會。（編輯：方沛清）1080825

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