謝淑薇打贏互破大戰 美網艱辛挺進第2輪

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）美國網球公開賽今天點燃戰火，台灣網壇一姊謝淑薇女單首輪迎戰斯洛伐克選手塞彼洛娃，陷入互破大戰，謝淑薇11度破發、9度被破，以6比4、5比7、6比3艱辛挺進第2輪。

謝淑薇最新世界單打排名升至第28，名列美網女單第29種子的她首輪面對從會外賽晉級、世界排名第153的塞彼洛娃（Jana Cepelova），未展現最佳狀態，全場出現48個非受迫性失誤，比對手少12個，打法略顯被動，陷入苦戰。

謝淑薇首盤4度破發，但也連丟3個發球局，第10局她成功保發，6比4拿下首盤。進入第2盤，前8局兩人都未能保發，陷入互破大戰，在關鍵的第12局，謝淑薇再度被破發，5比7丟掉第2盤。

謝淑薇不以發球見長，而是用精準且刁鑽的球路左右調動對手。塞彼洛娃發球威脅性也不足，但抽球勁道威猛，謝淑薇疲於奔命並出現大量失誤，令場邊台灣球迷捏了一把冷汗。

決勝盤首局，謝淑薇率先破發，但第4局又被破。雙方相持不下之際，謝淑薇穩住陣腳，第7局把握機會破發，第8局保發，第9局一鼓作氣，最終靠著塞彼洛娃回球掛網，成功破發，6比3再下一盤，鏖戰2小時20分後贏得比賽。

謝淑薇女單第2輪將遭遇捷克選手穆霍娃（Karolina Muchova），如能挺進第3輪，將改寫個人美網單打最佳成績，且可能對上名列第8種子的美國名將小威廉絲（Serena Williams）。

雙打賽事方面，世界排名第5的謝淑薇與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）繼溫布頓網球錦標賽奪冠後再度聯手，名列大會第2種子，首輪將遭遇美國組合戴維斯（Lauren Davis）與桑傑士（Maria Sanchez）。

詹詠然與詹皓晴雙打名列第7種子，與謝淑薇、史翠可娃同在籤表下半部，首輪將迎戰美國女將科甯（Sofia Kenin）與德國選手馬利亞（Tatjana Maria）。

謝淑薇弟弟謝政鵬首次進軍美網男雙，與印尼選手朗卡特（Christopher Rungkat）搭檔，首輪將遭遇西班牙組合卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）與羅培茲（Feliciano Lopez）。（編輯：張佑之）1080827