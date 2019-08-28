克服緊張度過亂流 衛冕者大坂直美挺進美網第2輪[影]

影片來源：US Open Tennis Championships YouTube頻道

（中央社紐約27日綜合外電報導）美國網球公開賽衛冕者大坂直美今天在高度緊張中克服開賽亂流，歷經三盤大戰解決俄羅斯對手布林克娃，挺進女單第2輪。

大坂直美上月在溫布頓網球錦標賽首輪爆冷出局，本月在辛辛那提網賽因左膝問題中途退賽。她今天在美網首輪歷經一番苦戰，終以6比4、6比7（5/7）、6比2擒伏俄羅斯選手布林克娃（Anna Blinkova）。

法新社報導，大坂直美說：「我在這裡有很多非常美好的回憶，因為我在這個地方長大。我認為我這一生從未如此緊張過。」

「在去年表現不錯後會希望延續佳績。我當然不想在第3盤輸球。」

頭號種子大坂直美第2輪將對上波蘭的蕾妮特（Magda Linette）。蕾妮特上週剛在紐約布朗克斯（Bronx）抱回生涯首座WTA單打冠軍。大坂直美必須在美網成功衛冕，才有機會保住世界排名第一的球后寶座。

男單方面，奧地利名將提姆（Dominic Thiem）和希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）雙雙在首輪中箭落馬。

大會第4種子提姆以4比6、6比3、3比6、2比6敗給義大利選手法比亞諾（Thomas Fabbiano）。提姆說：「我打了兩盤後覺得很累，精疲力竭。我距離百分百狀態還差很遠。在場上的不是真正的我。」

名列第8種子的西西帕斯受痙攣所擾，鏖戰4小時後以4比6、7比6（7/5）、6比7（7/9）、5比7不敵俄羅斯的盧布列夫（Andrey Rublev）。西西帕斯賽後指控主審「偏心」。

西西帕斯和提姆都連續在第2個大滿貫賽首輪早早打包。

西西帕斯今天末盤因違反時間規定而被罰1分。他說：「這個主審，我不知道，他好像對我有什麼不滿。」他賽中曾對主審怒喊「你們都是怪人」。

西西帕斯說：「我希望所有主審都能像拉亞尼（Mohamed Lahyani），因為我認為他是比賽中最好的裁判，我們網壇需要多一點像他這樣的人，因為他對每個人都很公平。我覺得有些主審在場上會偏心。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1080828