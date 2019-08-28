周天成安心亞合拍體育日宣傳片 公事包揮擊茶葉蛋

教育部體育署28日舉辦「108年度國民體育日」啟動記者會，副署長林哲宏（中）以及擔任代言人的台灣羽球一哥周天成（左）、藝人安心亞（右）受邀出席。中央社記者黃巧雯攝 108年8月28日

（中央社記者黃巧雯台北28日電）擔任108年度國民體育日代言人的台灣羽球一哥周天成及藝人安心亞，合作拍攝宣傳影片，回憶起拍片過程NG不斷，擅長在場上與對手對決的周天成今天直呼，拍廣告比較難。

教育部體育署今天舉辦「108年度國民體育日」啟動記者會，擔任代言人的周天成、安心亞共同出席，2人分持鍋墊和鍋蓋，當場上演一場羽球對決。

記者會現場也播放周天成、安心亞為國民體育日拍攝的宣傳影片，由2人飾演上班族，以實際行動向民眾宣導無時無刻都是運動好時機，而周天成在影片中以公事包當作球拍，揮擊茶葉蛋，讓兩人都留下深刻印象。

安心亞說，周天成用公事包打茶葉蛋，打到的那瞬間，蛋殼就被剝得精光，讓她直呼周天成很強。

安心亞也回憶起與周天成第一次見面時，覺得周天成有點害羞，但後來覺得對方很親切、很好相處，還透露曾向周天成嗆聲「ㄟ ，我羽球校隊」，一席話令現場哄堂大笑。

難得參與廣告拍攝的周天成指出，相較於打羽球，拍廣告比較難，「羽球單打發生失誤就算了，但拍片失誤可能就會影響廣告隊友」。

周天成坦言，很少打羽球以外的東西，當下只希望趕快完成拍片，對於拍攝過程NG多次，他對安心亞感到不好意思，並讚安心亞非常厲害，馬上就能進入狀況。

另外，體育署副署長林哲宏也受邀出席記者會，宣傳國民體育日的3免費1優惠，包括「一免費：公共運動設施免費用」，國民體育日當天國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放供民眾使用；「二免費：體適能檢測免費做」，9月免費的體適能檢測，讓民眾更了解自己的身體狀況，選擇適合的運動，達到運動健身目的；「三免費：體育表演會免費看」。

「一優惠」則是由體育署與國內運動業者合作，推出體育運動課程優惠體驗活動及相關運動商品優惠。（編輯：張芷瑄）1080828