宋家豪連3天登板無失分 進帳第22個中繼點

（中央社記者楊啟芳台北29日綜合報導）日本職棒樂天隊台灣投手宋家豪連3天登板，今天在6局上二、三壘有人時登板，連解決3名打者無失分，進帳本季第22個中繼點，不過樂天最終在延長賽以4比5敗給羅德。

此戰雙方打得膠著，1局下樂天的茂木榮五郎、島內宏明敲安打後，淺村榮斗擊出1打點滾地球，先馳得點；3局上羅德的田村龍弘、平澤大河、荻野貴司連續敲安打，追平比數。

不過3局下樂天靠著對方失誤，攻下1分；5局下樂天再發動攻勢，茂木榮五郎敲二壘安打後，淺村榮斗也敲安打，帶有1分打點，接著布賴希（Jabari Blash）選到保送，銀次再補上1打點安打，取得4比1領先。

羅德於6局上展開反攻，鈴木大地轟出2分砲，之後羅德靠著保送、安打，及投手高梨雄平失誤追平比數，投手也退場，留下二、三壘有人危機，換上宋家豪接替，接連用三振、二壘飛球及三壘滾地球，連解決3名打者，沒有失分。

總計宋家豪用11球投1局，沒有被敲安打，送出1次三振，連3天登板都沒有失分，目前防禦率2.83，進帳本季第22個中繼點。

雙方鏖戰到延長賽，10局上井上晴哉敲出關鍵超前陽春全壘打，終場羅德以5比4擊退樂天，羅德戰績追上樂天，2隊目前勝率皆是5成，並列太平洋聯盟第3名。（編輯：張芷瑄）1080829