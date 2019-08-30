溫網女單冠軍哈勒普 美網不敵百名外湯生

溫網女單封后的哈勒普（右）29日在美網不敵世界排名116名的美國選手湯生。（左圖取自twitter.com/WTA；右圖取自twitter.com/Simona_Halep）

（中央社紐約29日綜合外電報導）今年在溫網女單封后的哈勒普（Simona Halep），今天在大滿貫美網以6比2、3比6、6（4）比7，不敵世界排名116名的美國選手湯生（Taylor Townsend）。

大會女單第4種子哈勒普，包括2017年、2018年的首輪出局在內，已經連3年早早在美網出局。

23歲的湯生，今天贏球後，成功挺進第3輪，追平她2014年法網創下、個人在大滿貫的最佳成績。

湯生拭去眼角的淚水後說：「這（對我來說）意義深遠，因為這段旅程實在太遙遠了。」

湯生說：「這場比賽對我的意義重大，這給了我很多信心，以度過高低起伏，並知道我是做得到的。」

湯生過去3次和哈勒普交手都吞下敗仗，但心態上的變化，幫助她在這次比賽改變了命運。

湯生說：「以前我對上哈勒普，我只是試著做球，我只想著不要輸，但我今天決定，我要贏下比賽。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080830