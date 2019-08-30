謝淑薇激戰3盤惜敗 美網單打止步第2輪

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）台灣網壇一姊謝淑薇美網單打挺進第2輪，今天迎戰捷克女將穆霍娃時展現韌性，連救3個賽末點，但敗在決勝盤搶七，生涯第4度止步美網64強，未能改寫個人美網最佳紀錄。

33歲的謝淑薇世界單打排名第28，名列本屆美國網球公開賽女單第29種子，此役對上世界排名第44、剛滿23歲的穆霍娃（Karolina Muchova），全場沒有發出愛司球，不如穆霍娃的11記，致勝球也以12比45大幅落後，靠著經驗與靈活球路拚戰。

謝淑薇開賽後手腳未放開，一發進球率僅38%，並出現4次雙發失誤，4個發球局都未能保住，不到半小時便以1比6丟掉首盤。

進入第2盤，謝淑薇力圖振作，首局成功破發，第6局雖連丟4分再遭破發，但第9局把握機會再度破發，以6比4扳回一城。

決勝盤第3局，謝淑薇逼出4個破發點，但都未能把握。接下來4局兩人陷入互破大戰，並一路拚戰到關鍵的第12局，謝淑薇被穆霍娃逼出3個賽末點，無路可退的她一一化解，最終連下5分成功保發，將比賽逼入搶七。

謝淑薇在搶七大戰打法略顯保守，在穆霍娃積極上網下接連丟分，最終以2比7輸掉決勝盤搶七。歷經2小時6分，謝淑薇以1比6、6比4、6比7（2比7）敗陣，止步64強。

這是謝淑薇繼2008、2013、2018年後，生涯第4度止步美網女單第2輪。

謝淑薇本屆美網單、雙打都有賽事。雙打方面，世界排名第5的謝淑薇與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）繼7月溫布頓網球錦標賽奪冠後再度聯手，名列大會第2種子，首輪將遭遇美國組合戴維斯（Lauren Davis）與桑傑士（Maria Sanchez）。（編輯：徐崇哲）1080830