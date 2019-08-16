謝淑薇惜敗球后大坂直美 辛辛那提網賽雙打退賽

（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣網球一姐謝淑薇在辛辛那提網球賽單雙打兩頭燒，今天凌晨女單16強她以1比2不敵當今世界球后、日本名將大坂直美，稍晚的女雙賽事也宣布退賽，提前止步8強。

辛辛那提大師賽是男女共站的大賽，謝淑薇在這站單雙打同步出擊，女單她連闖2關挺進16強，今天遭遇本週重返世界球后寶座的日本名將大坂直美。

世界排名30的謝淑薇，若不含今天在內，之前4次交鋒她僅取得1勝，不過其中有3場打到第3盤才分出勝負，今天兩人16強又相逢，戰況依舊難分難解。

謝淑薇在首盤5比4領先時，沒能保發率先拿下，不但讓對手逼平，戰線還被拖入搶7，最後首盤以3比7丟掉，次盤謝淑薇以7比5還以顏色，比賽也回到原點。

可惜決勝盤謝淑薇氣力放盡，在1比1平手情況下，她一口氣連丟4局，陷入1比5大幅落後，最終以2比6棄守，吞下對戰2連敗。

謝淑薇與球后之戰歷經3盤大戰，歷時2小時29分鐘飲恨惜敗，比賽打完後馬上又得和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）征戰女雙，兩人雖居女雙大會頭號種子，但謝淑薇在身體疲勞情況下繼續出賽，容易造成身體傷勢，加上年度4大賽最後一戰的美國網球公開賽，將在8月底登場，為求安全起見，雙打決定退賽。（編輯：張雅淨）1080816