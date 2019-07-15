溫布頓奪冠 謝淑薇捷克搭檔躍升女雙世界第一

台灣網球一姊謝淑薇（左）和捷克搭檔史翠可娃（右）14日在溫布頓網球錦標賽女雙決賽奪冠，也讓史翠可娃將在15日公布的世界排名中躍升女雙第一。（圖取自溫網網頁wimbledon.com）

（中央社記者戴雅真倫敦14日專電）台灣網球一姊謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）今天在溫布頓網球錦標賽女雙決賽奪冠，也讓史翠可娃將在15日公布的世界排名中躍升女雙第一。

謝淑薇和史翠可娃今年已經在杜拜、馬德里網賽以及伯明罕草地網賽女雙封后，今天奪下兩人合作的第一座大滿貫賽冠軍，也是史翠可娃生涯第一座大滿貫金盃。對於曾和中國選手彭帥搭檔，拿下2013年溫網、2014年法網女雙冠軍的謝淑薇而言，則是她的第3座大滿貫金盃。

「謝娃配」今天對決第4種子加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）和中國的徐一幡，依舊碾壓對手。第一盤在第5局就成功破發，第7局再下一城，6比2迅速拿下第一盤。第二盤雖然被對手破發一局，但仍以6比4拿下，從第一輪以來未失一盤。兩人確定奪冠後難掩興奮之情，激動擁抱。

賽後受訪時，兩人才被告知，這是從2009年以來，溫網女雙首次有一盤未失的奪冠紀錄，兩人知道後高興擊掌。

史翠可娃也在這次奪冠後，即將登上女雙世界第一寶座，這個謝淑薇曾在2014年登上的位置。史翠可娃表示，感覺很不真實，這是她今年一開始的目標，她要感謝謝淑薇幫她達成。

台灣網球一姊謝淑薇（左）和捷克搭檔史翠可娃（右）奪下溫網女雙金盃。（圖取自溫網網頁wimbledon.com）

謝淑薇表示，兩人當初合作就是希望能拿到一座大滿貫賽冠軍，因為史翠可娃從來沒拿過，法網時因為太緊張，表現不是很好，這次就是開心盡力去打。

史翠可娃也表示，兩人的合作很好，目前計劃是合作到今年底，再看看之後的發展。接下來就將碰上美網，她表示，美網女雙冠軍當然是目標之一。

女雙決賽原本安排在昨天男雙決賽之後，但由於男雙鏖戰5盤，最後移到今天再戰。謝淑薇和史翠可娃被告知延賽時正在暖身，相當錯愕，而且兩人昨天狀況很好，感覺有點可惜。

今天安排在男單決賽後上場，費德瑞和喬科維奇卻又鏖戰5盤。史翠可娃說，最後時間又是晚上7時30分左右，昨天大概就是在這個時間被告知延賽，她心想該不會要移到第一球場比賽，好險沒有。

謝淑薇則說，感謝溫布頓今年採取新規定（取消長盤制，決勝盤12比12後搶七），不然不知道要等多久，她在等的時候一直吃一直吃，這樣下去都要胖了。史翠可娃也笑說，謝淑薇等著上場前真的吃不停。（編輯：王永志）1080715