喬科維奇擊敗費德瑞 奪下溫布頓男單第5金[影]

（中央社記者戴雅真倫敦14日專電）尋求衛冕的喬科維奇今天在溫布頓網球錦標賽男單決賽鏖戰5盤，擊敗瑞士網球名將費德瑞，個人第16座大滿貫賽金盃，同時也是溫網男單第5座金盃到手。

37歲的費德瑞（Roger Federer）和32歲的喬科維奇（Novak Djokovic）過去生涯交手47次，喬科維奇以25勝微幅領先。兩人在溫網交手過3次，2012年準決賽由費德瑞獲勝，但2014年和2015年決賽都是由喬科維奇拿下，加上今天，喬科維奇已經3度讓費德瑞錯失溫布頓金盃。

這是喬科維奇第6度打入溫網決賽，他只要進入決賽幾乎就會抱走金盃，唯一拿到亞軍的一次是2013年敗於英國選手莫瑞（Andy Murray）。

喬科維奇（圖）只要進入溫網決賽，幾乎就會抱走金盃，唯一拿到亞軍的一次是2013年敗於英國選手莫瑞。（共同社提供）

男單決賽下午2時在中央球場登場，比賽在費德瑞的一記愛司球先聲奪人之下展開。威廉王子和妻子凱特、英國演員班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）和湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）都到場，亞馬遜公司創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）、歌手林俊傑和韓星崔始源也被捕捉到觀賽身影。

今天一開始展開互保大戰，第一盤就邁入搶七，由喬科維奇拿下。不過費德瑞在第二盤展現絕對優勢，一路把比分拉到4比0，才讓喬科維奇保下一局，之後6比1拿下第二盤。但喬科維奇在第三盤重新振作，再度拉鋸互保，搶七後再由喬科維奇奪下。

第四盤一開始仍是互保，但面對2比1聽牌的喬科維奇，費德瑞積極展開攻勢，在第5局成功破發，把比分拉到5比2，第8局卻遭喬科維奇破發，逃過盤末點，第9局更被喬科維奇迅速拿下。不過費德瑞接著保下發球局，成功以6比4拿下這一盤，比賽回到原點。

在關鍵第五盤，雙方又是互不相讓，喬科維奇在第6局成功破發，費德瑞在第7局立刻反破，但之後未能再找到破發點，雙方追成7比7平手後，費德瑞在第15局破發，卻錯過兩次冠軍點，遭到喬科維奇反破。費德瑞在第23局險些破發，卻又被驚險保下，最終還是進入12比12後的搶七，由喬科維奇拿下勝利。

為了減少選手體力耗損，今年的溫布頓取消長盤制，在決勝盤12比12平手時改為搶七。兩人今天鏖戰5盤將近5小時，由喬科維奇以7比6（5）、1比6、7比6（4）、4比6、13比12（3）奪冠。（編輯：陳彥鈞）1080715