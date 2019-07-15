溫網對決費德瑞 喬科維奇：精神上最累的一次

（中央社記者戴雅真倫敦14日專電）尋求衛冕的塞爾維亞網球選手喬科維奇（Novak Djokovic）今天在溫布頓網球錦標賽男單決賽鏖戰5盤，擊敗瑞士網球名將費德瑞。他表示，這是他精神上最累的一場比賽。

費德瑞（Roger Federer）和喬科維奇在溫布頓交手過3次，2012年準決賽由費德瑞獲勝；2014年和2015年決賽都是由喬科維奇拿下；加上今天，喬科維奇已經3度讓費德瑞錯失溫布頓金盃。

以37歲高齡闖進溫布頓決賽的費德瑞，儘管在4小時又57分鐘的馬拉松式比賽後落敗，仍展現高水準表現。他賽後受訪表示，希望給其他人一些希望和啟發，告訴他們37歲還沒結束，還是可以打。

同樣年過30，32歲的喬科維奇受訪表示，這絕對是他生涯中前兩、三名刺激的比賽，能和世界上最偉大的球員、最尊敬的球員之一對決，只是很遺憾比賽總是有人要輸。

他說：「羅傑（指費德瑞，Roger Federer）說，他希望給其他人啟發，在37歲也可以做到，我就是那些被啟發的人之一。」費德瑞的兩對雙胞胎兒女和妻子，以及喬科維奇的兒子、父母都在場見證榮耀。

喬科維奇在這場比賽多次面臨賽末點，最後都成功躲過，尤其是在第5盤，費德瑞有過兩個冠軍點。

喬科維奇在賽後受訪表示，他在生理上最累的比賽是2012年和納達爾（Rafael Nadal）在澳網決賽近6小時；但精神上最累的是這一次，很多時候他都只差一球就輸了。

喬科維奇表示，費德瑞的發球非常好，整場比賽都是，「我很多時候都沒讀對他的發球」，能做的只有相信自己、保持冷靜，試著擊回每顆球。

此外，中央球場的觀眾大多數歡呼聲都是給「草地之王」費德瑞，喬科維奇說，他很難不去注意到這一點，因為有這麼多的噪音。

他表示，當然在比賽很激烈的時候，如果有觀眾替他加油打氣，這會有幫助，但他盡量不受影響。他笑說，還會自我洗腦：「當觀眾呼喊Roger的時候，我聽到的是Novak，兩者很像啊！」

錯失兩次冠軍點、和金盃失之交臂的費德瑞難掩落寞。他在受訪時說：「我不知道我現在什麼感覺，我只覺得錯失了很好的機會，簡直難以相信。但是你得承受下來、繼續前進，試圖忘掉，試著記得這場比賽好的地方。」

被問到這場比賽，相比2008年他和納達爾在溫網決賽對決5盤最後落敗的經典比賽，他不改幽默地說：「經典的結尾，非常接近，但我兩次都輸了，那是我唯一看到的相似之處。」（編輯：馮昭）1080715