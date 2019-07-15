謝淑薇溫網女雙奪冠 第3座大滿貫金盃到手[影]

台灣網球一姊謝淑薇（右）和捷克搭檔史翠可娃14日在溫網女雙決賽，奪下個人第3座大滿貫賽冠軍。（圖取自溫網網頁wimbledon.com）

（中央社記者戴雅真倫敦14日專電）台灣網球一姊謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃今天在溫網女雙決賽，以6比2、6比4直落二，保持在本屆溫網女雙一盤未失紀綠，奪下個人第3座大滿貫賽冠軍，也是她在2013年以來第2座溫網女雙金盃。

謝淑薇和史翠可娃（Barbora Strycova）強強聯手，今年已經在杜拜、馬德里網賽以及伯明罕草地網賽女雙封后，這次列大會第3種子。

由於稍早的男單決賽鏖戰5盤，耗時近5小時才分出勝負。謝淑薇和史翠可娃於當地時間晚上7時30分左右才在中央球場出賽，對決第4種子加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）和中國的徐一幡。

「謝娃配」今天表現依舊強勢，第一盤在第5局就成功破發，第7局再下一城，6比2迅速拿下第一盤。

第二盤比賽較為曲折，謝淑薇兩人第一局成功破發，但第2局被反破，但兩人第3局再破對方發球局，第4局完美拿下，接下來雙方各自保發，最終以6比4拿下第二盤奪冠，僅花1小時6分鐘。

謝淑薇可以和搭檔對分54萬英鎊（約新台幣2100萬元）女雙冠軍獎金，加上女單打進第三輪進帳11萬1000英鎊，以及和弟弟謝政鵬混雙第二輪的3500英鎊，這趟溫網行收穫頗豐。

謝淑薇曾在2013年搭檔中國選手彭帥，以「海峽組合」拿下生涯首座溫網女雙冠軍，也是台灣網壇第一座大滿貫金盃，2014年又拿走法網女雙冠軍，今天奪冠，讓她的大滿貫賽金盃增至3座。

台灣女將詹詠然和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）稍早也在溫網混雙決賽，以6比2、6比3直落二擊敗對手奪冠。台灣女將一日進帳兩座大滿貫賽金盃。（編輯：陳彥鈞）1080715