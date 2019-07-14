溫布頓混雙奪冠 詹詠然第4座大滿貫金盃到手[影]

（中央社記者戴雅真倫敦14日專電）台灣女將詹詠然和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）今天在溫布頓網球錦標賽混雙決賽，以6比2、6比3直落二擊敗對手，奪下個人第4座大滿貫賽金盃。

詹詠然和多迪格是去年和今年法網混雙冠軍，列大會第8種子，今天對決大會非種子的瑞典選手林斯特（Robert Lindstedt）和拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。林斯特曾是詹詠然過去的混雙搭檔，現在成為場上對手。

詹詠然和搭檔在第一盤就火力全開，一舉把比分拉至5比0，才讓對手奪下2局，最後仍以6比2拿下第一盤。第二盤一開始展開互保大戰，但詹詠然組合在第8局成功破發，6比3拿下第二盤，1小時9分鐘結束比賽。

詹詠然2017年曾和瑞士好手辛吉絲（Martina Hingis）搭檔拿下美網女雙冠軍，加上和多迪格共同奪下的3座混雙冠軍，個人大滿貫賽金盃累積至4座。（編輯：施燕飛）1080714